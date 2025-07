Un tuffo nella Senna Manca solo un Renoir

Un tuffo nella Senna manca solo un Renoir. Leo Turrini ci avverte: attenzione a sottovalutare le promesse di Macron, che poco più di un anno fa, in collaborazione con Hidalgo, aveva annunciato il ritorno del bagno pubblico nel fiume parigino. Un progetto che sembra rimasto sulla carta, come molte altre promesse politiche. Ma quanto può la politica trasformare sogni in realtà? La risposta potrebbe sorprenderci.

Leo Turrini Piccolo avvertimento ai navigatori della politica (e pure dei fiumi): occhio a prendersela con le presunte troppe promesse di Macron. Lui, il presidente della Francia: poco più di un anno fa l'inquilino dell'Eliseo aveva annunciato, d'intesa con la sindaca Hidalgo, che dopo oltre un secolo i parigini avrebbero ritrovato il piacere di fare il bagno nella Senna, restituendo attualità a tanti racconti e dipinti ambientati sulle sponde del mitico fiume. Seguirono feroci polemiche: alla Olimpiade del 2024 si disse che nuotatori e nuotatrici erano a rischio salute, dovendo tuffarsi in quelle acque pericolose, non balneabili e bla bla bla.

