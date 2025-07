Europei calcio femminile 2025 oggi in tv | orari 6 luglio ordine delle partite tv streaming

Dopo un entusiasmante debutto, l’Europa del calcio femminile torna oggi in campo con le sfide del Gruppo A ai Campionati Europei 2025 in Svizzera. Alle 18:00 a Sion, le protagoniste si preparano a scrivere nuove pagine di questa emozionante competizione, trasmessa in diretta su TV e streaming. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli orari, l’ordine delle partite e come seguirle al meglio.

Completata la prima giornata, si ricomincia. Oggi, domenica 6 luglio, torneranno sul campo le quattro formazioni del raggruppamento A in Svizzera, Paese che ospita quest’anno i Campionati Europei 2025 di calcio femminile. Si tratterà di un turno estremamente particolare, specie per quanto successo nel day-1 di questa competizione continentale. I battenti si apriranno alle 18:00 in quel di Sion, località che sarà teatro del vìs-a-vìs tra Norvegia e Finlandia, entrambe desiderose di raggiungere i nove punti dopo aver vinto la sfida precedente. Alle 21:00 invece i riflettori saranno puntati in quel di Zurigo sulla sfida tra Svizzera e Islanda, team motivati a muovere i primi passi in classifica per non mettere a repentaglio la loro permanenza in terra elvetica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei calcio femminile 2025 oggi in tv: orari 6 luglio, ordine delle partite, tv, streaming

