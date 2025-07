L’assessore Cereda si dimette

L’assessore di Ballabio, Celestino Tino Cereda, si dimette nuovamente, lasciando un vuoto in ruoli chiave come Urbanistica e Ambiente. A 78 anni, con una lunga esperienza politica alle spalle, Cereda ha deciso di lasciare per "motivi personali", a pochi anni dalle prossime elezioni comunali. Questa decisione segna un nuovo capitolo nella gestione del paese, sollevando molte domande sul futuro amministrativo di Ballabio e sulle sfide che attendono il nuovo team.

L’assessore di Ballabio Celestino Tino Cereda si è dimesso. Di nuovo. Cereda, 78 anni, aveva deleghe di peso: Urbanistica, Edilizia privata, Lavori pubblici e Ambiente. "Motivi personali", la spiegazione ufficiale delle dimissioni, a tre anni dalle prossime elezioni comunali. Era già successo nel 2017, quando era assessore all’Ambiente. "Motivi professionali", la spiegazione all’epoca, pressoché identica. Al posto del sindaco attuale Giovanni Bruno Bussola (nella foto con Cereda), c’era però Alessandra Consonni. Per il momento il primo cittadino tace. Probabilmente settimana prossima sceglierà e comunicherà il sostituto, sempre un esterno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’assessore. Cereda si dimette

