Il ’Bulli’ per i quartieri Torna Cinema Tascabile

Cinema sotto le stelle in ogni quartiere. Domani sera riparte ’ Cinema Tascabile ’, l’iniziativa che porta il grande schermo nelle zone periferiche della città con un furgoncino Volkswagen Bulli degli anni Settanta, diventato ormai un’icona riconoscibile dell’ Estate Fiorentina. Per quattro sere a settimana, le periferie si trasformano in arene sotto le stelle grazie a sedici proiezioni gratuite in programma nei Quartieri 2, 3, 4 e 5. Un piccolo cinema viaggiante, un grande progetto di comunità: ’Cinema Tascabile’ torna con la sua miscela di poesia e leggerezza, offrendo l’occasione per vivere insieme le serate estive e riscoprire il piacere della visione collettiva a due passi da casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it