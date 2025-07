A doppia velocità L’estate viaggia così

L’estate italiana si muove a doppia velocità: da un lato, il caldo record di giugno ha sfidato ogni aspettativa, mentre a luglio si assiste a un repentino rallentamento. Ma perché questa divisione nel clima? Il cambiamento climatico, le perturbazioni atlantiche e le variazioni nella circolazione atmosferica sono i principali responsabili di questa instabilità, rendendo l’estate 2024 un vero e proprio “puzzle” meteorologico da decifrare.

Che succede col tempo, perché questa Italia divisa in due? "Partiamo dal caldo – risponde il meteorologo Andrea Colombo di 3bMeteo –: abbiamo appena attraversato uno dei mesi di giugno più caldi di sempre, specie al nord dove l’anomalia della temperatura è stata paragonabile al 2003. Quindi temperature importanti, una prova di forza che a inizio luglio era prevedibile potesse avere un piccolo stop". A cosa è dovuto questo? "Il cambiamento repentino si deve al fatto che l’anticiclone ha iniziato a cedere dopo un avvio così caldo. E quindi dal nord è scesa aria più fresca anche di 8-10 gradi accompagnata da forti temporali che hanno colpito soprattutto il settentrione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "A doppia velocità. L’estate viaggia così"

