rinnovabili i territori devono avere voce nelle scelte dei luoghi

Le energie rinnovabili rappresentano un passo fondamentale verso un futuro sostenibile, ma è essenziale che i territori abbiano voce in capitolo nelle decisioni. A Grosseto, il Pd ribadisce l'importanza di tutelare le comunità locali, contestando alcune scelte governative e condividendo invece l'impostazione della Regione. È ora di ascoltare le esigenze delle comunità e trovare un equilibrio che favorisca crescita e rispetto ambientale. Solo così si costruirà un vero sviluppo condiviso.

GROSSETO "Non vogliamo porre freni alle energie rinnovabili perché sono importanti, però contestiamo la logica del governo e condividiamo l'impostazione della Regione". Rimane questa la posizione del Pd sulla questione 'rinnovabili', ormai definite proprio 'della discordia'. Da tempo c'è un tira e molla perché dovrebbero sorgere nelle campagne maremmane specialmente nei comuni di Scansano, Manciano, Pitigliano degli impianti di energie rinnovabili, eolici in particolare. A proposito il Partito democratico ha presentato nella sala Pegaso del palazzo della Provincia il documento firmato dalle segreterie provinciali del Partito democratico di Grosseto e della Val di Cornia sul tema delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.