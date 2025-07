Regolarità del campo nomadi la polemica resta accesa

La controversia attorno al campo nomadi di piazzale Europa si infiamma ancora di più, alimentando divisioni e scontro aperto tra le parti coinvolte. La recente seduta della commissione Territorio ha visto momenti di accesa discussione, con la maggioranza che ha abbandonato l’aula e CasaPound che ha deciso di intervenire con fermezza. Quali saranno le prossime mosse per una soluzione? La polemica resta viva, e il dibattito è destinato a proseguire.

Continua ad essere infuocata la polemica sul campo nomadi di piazzale Europa che nei giorni scorsi è stato al centro del dibattito nella seduta della commissione Territorio. Dopo un’accesa discussione a palazzo Mezzabarba con la maggioranza che ha abbandonato l’incontro facendo mancare il numero legale quando i toni si sono alzati e la vicesindaca Alice Moggi che è stata attaccata sul piano personale, anche CasaPound è entrata a gamba tesa. "Grazie Moggi: Pavia seconda Rom(a)" è il testo dello striscione che CasaPound Italia Pavia ha esposto in piazzale Europa. "La nostra città ha un glorioso passato – ha aggiunto CasaPound –, all’epoca del Regno Italico dei Longobardi fu la capitale, una seconda Roma ora in preda a degrado e abbandono". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Regolarità del campo nomadi, la polemica resta accesa

In questa notizia si parla di: campo - nomadi - polemica - accesa

Maxi operazione al campo nomadi di via Ciliegiole: scoperta discarica abusiva di rifiuti pericolosi - Pistoia, 23 maggio 2025 – All’alba, una maxi operazione di polizia ha sgominato una discarica abusiva di rifiuti pericolosi al campo nomadi di via Ciliegiole, noto come “ex campo volo”.

Regolarità del campo nomadi, la polemica resta accesa; Sgombero Camping River: polemica Associazione 21 Luglio e PD. Salvini: “Legalità prima di tutto”. Raggi: “Fine di un sistema decennale, nostra è terza via”; A Settimo Torinese si asfaltano le buche con i piedi.

Regolarità del campo nomadi, la polemica resta accesa - Continua ad essere infuocata la polemica sul campo nomadi di piazzale Europa che nei giorni scorsi è stato al centro ... ilgiorno.it scrive

Campo nomadi, è polemica "Chi controlla?" - Il Resto del Carlino - " Furto di energia, insorgono Lega e Fratelli d’Italia "Condotta illegale che andava avanti da mesi" ... Scrive ilrestodelcarlino.it