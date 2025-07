Porrettana torna la fermata a Pian di Venola

Ottima notizia per i pendolari della Porrettana: la fermata di Pian di Venola riapre in vista dell’inizio dell’anno scolastico, portando sollievo e nuove possibilità di mobilità. Dopo una riunione del Tavolo di monitoraggio con sindaci, scuole e compagnie ferroviarie, si conferma che il 93% dei treni viaggia in orario. Un segnale positivo per un collegamento affidabile e più efficiente, che contribuirà a migliorare la vita quotidiana di tanti cittadini.

Un piccolo sospiro di sollievo per i pendolari della tratta ferroviaria Porrettana: per l’inizio dell’anno scolastico sarà riattivata la fermata di Pian di Venola. La buona notizia è arrivata dalla riunione del Tavolo di monitoraggio con sindaci, scuole, pendolari, Regione e Trenitalia-Tper. Come comunicato in una nota da Città Metropolitana: "Il 93% dei treni che percorrono la linea ferroviaria Porrettana viaggiano in orario. Dal cambio di orario di giugno 2024 e dopo l’ulteriore rimodulazione di novembre scorso, da alcuni mesi il servizio ha ripreso le performance di puntualità del passato, ma si può ancora migliorare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Porrettana, torna la fermata a Pian di Venola

