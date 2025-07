Dodici idee da premiare Il progetto Golinelli-Crif Al via le candidature

Sei pronto a scoprire le dodici idee che potrebbero cambiare il nostro futuro? Il "I-Tech Innovation Program" torna a offrirti un’opportunità unica: sostenere progetti innovativi con il supporto di Fondazione Golinelli e Crif. Dal 2021, questo percorso di accelerazione, nato per favorire l’innovazione, si ripresenta con nuove sfide e grandi premi. Non perdere l’occasione di far parte di questa rivoluzione: le candidature sono aperte!

"I-Tech Innovation Program", si riparte. Si sono aperte all’inizio del mese le candidature per partecipare alla nuova edizione del percorso innovativo di accelerazione, nato nel 2021 dall’alleanza fra Fondazione Golinelli e Crif, e realizzato da G-Factor, a supporto di realtà imprenditoriali innovative, che ha il suo epicentro all’interno di Boom, l’incubatore che Crif ha realizzato a Osteria Grande. Il programma, gratuito e completamente equity free, mira a selezionare un massimo di 12 progetti imprenditoriali che sappiano distinguersi per innovatività e unicità, dotati di una solida base tecnologica e un chiaro orientamento al mercato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dodici idee da premiare. Il progetto Golinelli-Crif. Al via le candidature

