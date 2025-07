LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Pogacar ed Evenepoel possono incendiare la corsa

Benvenuti alla nostra diretta live del Tour de France 2025, un’edizione già promettente di emozioni e sorprese! Oggi, nella seconda tappa, Pogacar ed Evenepoel sono pronti a scatenare una battaglia epica che potrebbe accendere questa corsa. Rimanete con noi e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale: l’azione sta per cominciare, e voi non vorrete perdervela!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Tour de France 2025. Si preannunciano scintille nella prima domenica della centododicesima edizione della Grande Boucle: dopo l’elettrizzante tappa inaugurale in quel di Lille i corridori si daranno battaglia per 209.1 km che li porteranno da Lauwin Planque a Boulogne Sur Mer. Il percorso è molto mosso e caratterizzato da diversi muri. Il primo GPM è la Cote de Cavron Saint Martin (1.1 km al 5.9% di pendenza media) posto a 100 chilometri dalla partenza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar ed Evenepoel possono incendiare la corsa

