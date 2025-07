Francesco Costabile regista-prof | La mia vita tra Bologna e Roma

Francesco Costabile, regista e professore tra Bologna e Roma, porta sul grande schermo una narrazione intensa e autentica. Con ‘Familia,’ tratto dall'autobiografia ‘Non sarà sempre così,’ affronta il delicato tema della violenza di genere, esplorando le sfumature di una famiglia segnata dal dolore e dalla speranza. Un’opera che invita a riflettere profondamente sulla realtà nascosta dietro le mura domestiche. La sua visione ci spinge a non chiudere gli occhi di fronte a queste storie.

‘Familia’ di Francesco Costabile comincia dove la cronaca si ferma. Tratto dall’autobiografia Non sarà sempre così, racconta la storia di Luigi Celeste, un ragazzo che vive con la madre e il fratello, quando si ripresenta a casa Franco, padre e marito allontanato per le continue violenze. Costabile, regista e insegnante del corso di grafica e comunicazione alle Aldini Valeriani, ha voluto affrontare il tema della violenza di genere dal punto di vista delle vittime. Che per difendersi diventano ’carnefici’. Il film ha vinto a Venezia il premio Orizzonti per la miglior interpretazione maschile a Francesco Gheghi, un David e il Nastro d’argento al miglior attore non protagonista Francesco Di Leva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it