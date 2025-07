Erf omaggio a Thalberg Ecco Nicolosi e Valanzuolo

un omaggio emozionante dedicato a Thalberg, con Nicolosi e Valanzuolo che ci guideranno in un viaggio tra note e storie invisibili. Un’esperienza unica nel suggestivo chiostro di Santa Lucia, dove il passato e il presente si fondono in un abbraccio musicale indimenticabile. Non perdere l’occasione di immergerti in questo affascinante racconto di genialità e mistero, perché la musica ha il potere di svelare ciò che il tempo tenta di nascondere.

C’è un’eco lontana, un bisbiglio di tasti che attraversa il tempo e si posa nel silenzio del chiostro di Santa Lucia. Domani alle 21 si racconta la storia di Sigismund Thalberg, pianista straordinario e mito ambivalente, in un concerto-spettacolo che intreccia musica, narrazione e mistero. ‘Quel che resta del genio – Fascino e mistero di Sigismund Thalberg’ è in programma nell’ambito della 25° edizione di Emilia-Romagna Festival (Erf) e vede protagonisti Francesco Nicolosi al pianoforte e Stefano Valanzuolo voce narrante. Con testi scritti dallo stesso Valanzuolo, lo spettacolo ripercorre la figura leggendaria di uno dei più grandi virtuosi del pianoforte di tutti i tempi, la cui morte lasciò un’aura di mito e mistero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Erf, omaggio a Thalberg. Ecco Nicolosi e Valanzuolo

