Emergenza caldo Serracchiani | Laguna come la difendiamo?

La laguna di Orbetello, un tesoro naturale prezioso, è messa a dura prova dall'emergenza caldo che insiste da settimane. Le alte temperature minacciano non solo l'ecosistema, ma anche la salute di questo delicato habitat. È ora di agire con decisione: trasparenza, prevenzione e responsabilità sono le chiavi per proteggere la nostra laguna. Solo così possiamo garantire un futuro sostenibile e sicuro per questa meraviglia della natura.

ORBETELLO Le temperature torride che da settimane stanno interessando il territorio, nella zona sud, iniziano a preoccupare anche per la salute della Laguna di Orbetello. Qualcuno teme il rischio anossia e chiede trasparenza sulle informazioni da parte dell'amministrazione comunale. "Serve trasparenza, prevenzione e responsabilità", sottolinea con preoccupazione il consigliere comunale di opposizione Chiara Serracchiani. "La laguna di Orbetello è di nuovo a rischio – insiste Serracchiani – lL'anossia minaccia l'equilibrio ambientale, economico e sociale del nostro territorio, e ci chiediamo se la Giunta Casamenti sia consapevole della gravità della situazione e se abbia effettivamente il polso del problema".

