La città vive al ritmo della musica Lucio Corsi sul palco del Frontone per il finale dell’Umbria che spacca

Perugia si trasforma in un palcoscenico vibrante, accogliendo il talento di Lucio Corsi per un finale che promette emozioni indimenticabili. Dopo giorni di musica, arte e festa, l’ultimo atto dell’“Umbria che spacca” coinvolge il pubblico in un’energia contagiosa. Non perdete questa occasione unica di vivere un’esperienza musicale autentica e coinvolgente: il cuore della musica contemporanea batte forte sotto il cielo umbro.

Gran finale per “ L’Umbria che spacca “ che da mercoledì ha fatto di Perugia la capitale della musica contemporanea con una festa diffusa in tutta l’acropoli, animando da subito soprattutto il Borgo Bello, da Sant’Ercolano fino al Frontone. Oggi il festival si chiude con una giornata ricchissima di musica che culmina nel concerto a ingresso libero di Lucio Corsi, il cantautore toscano rivelazione di questi mesi. L’appuntamento è al Main Stage dei Giardini del Frontone dove le note iniziano dalle 19 con l’esibizione di Garpets 30k e Onisaiba, seguiti dai Les Votives con la loro carica ribelle e contemporanea. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La cittĂ vive al ritmo della musica. Lucio Corsi sul palco del Frontone per il finale dell’Umbria che spacca

