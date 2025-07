focus milano marittima sul lungomare la mostra delle foto di toscani

Milano Marittima si anima con una straordinaria esposizione fotografica dedicata a Toscani, che infiamma il lungomare durante l’attuale Mare d’arte Festival. Inaugurato venerdì, l’evento proseguirà fino a fine settembre, portando arte e cultura tra le onde e i passanti. Ideato e diretto da Gianluca Orazi, con il sostegno di Sky Arte e le istituzioni locali, questa edizione promette di lasciare un segno indelebile nel panorama culturale estivo. Un’occasione imperdibile per immergersi in un mare di emozioni e creatività.

Venerdì si è inaugurata l’edizione 2025 di ’ Mare d’arte festival ’, l’evento in scena fino alla fine di settembre ideato e diretto da Gianluca Orazi, realizzato in collaborazione con Sky Arte e promosso da Comune di Cervia, Regione Emilia Romagna e Apt Servizi Emilia Romagna. L’appuntamento che trasforma Milano Marittima in un hub culturale a cielo aperto ha preso il via con due appuntamenti di assoluto rilievo: l’apertura della mostra ’ Razza umana ’ by Oliviero Toscani Studio su lungomare e la lectio magistralis del teologo, filosofo e scrittore Vito Mancuso. Natura, arte, innovazione si intrecciano in un dialogo con il pubblico e il mare, inteso come simbolo di apertura e connessione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it