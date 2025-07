F1 oggi in tv GP Gran Bretagna 2025 | orario gara programma streaming

Oggi, domenica 6 luglio, il GP di Gran Bretagna a Silverstone accende i motori alle 16.00, offrendo uno spettacolo emozionante e incerto. Tra strategie e adrenalina, ogni secondo potrebbe cambiare le sorti della corsa. La Ferrari spera in un avvio stellare per conquistare punti preziosi e rilanciare le proprie ambizioni nel Mondiale 2025. Resta con noi per seguire tutte le emozioni di questa gara imperdibile!

Oggi, domenica 6 luglio, andrĂ in scena il GP di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Silverstone  si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato, legato soprattutto alle strategie. Il semaforo verde scatterĂ alle ore 16.00 italiane  e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa. La Ferrari confida, a questo proposito, su un bello start per recuperare. Le qualifiche di ieri non hanno riservato le soddisfazioni che ci si attendeva, dopo quanto era accaduto nelle prove libere. Entrambi i piloti, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, non sono stati perfetti nell’affrontare l’ultima parte del tracciato e hanno pagato dazio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1 oggi in tv, GP Gran Bretagna 2025: orario gara, programma, streaming

