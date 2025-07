matthew lillard abbandona la tradizione horror di stephen king nel remake

Matthew Lillard, celebre per i suoi ruoli iconici nel mondo horror e soprannominato “scream king,” si prepara a rivoluzionare la sua carriera con un progetto inaspettato. Dopo oltre trent’anni di interpretazioni traumatiche e terrore puro, l’attore abbandona le sue radici horror di Stephen King per esplorare nuove sfumature artistiche. Questa svolta rappresenta un passo audace che potrebbe cambiare le regole del suo percorso professionale, aprendo nuove frontiere nel suo talento e nella sua versatilità.

Il panorama delle interpretazioni di Matthew Lillard nel genere horror sta per essere rivoluzionato da un nuovo progetto che si distingue dalla sua consolidata carriera. Con oltre tre decenni di attività nel settore, l’attore ha spesso interpretato ruoli in film horror, guadagnandosi il titolo di “ scream king “. Una recente partecipazione a una produzione ispirata a un racconto di Stephen King segna una svolta significativa, rompendo quasi trent’anni di abitudini e aprendo nuove prospettive professionali. il ruolo in “carrie” diretto da mike flanagan: un cambio di rotta. l’attore interpreta il preside grayle. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it