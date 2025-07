Appassionatamente I bambini del musical tutti insieme 60 anni dopo | Abbiamo regalato gioia

Sessant’anni dopo, il magico mondo di "Tutti insieme appassionatamente" continua a incantare e unire generazioni. A Firenze, nel teatro Niccolini, Debra Turner e altri fans hanno rivissuto l’emozione di un film che ha segnato un’epoca, dimostrando che la musica e l’amore per il cinema sono un patrimonio senza tempo. Un vero e proprio viaggio nel cuore della memoria, dove ogni nota riprende vita e ci ricorda il potere dell’arte di regalare gioia senza confini.

FIRENZE "Ogni volta che ci ritroviamo insieme è una grande festa. È come tornare a casa. Oggi in occasione del sessantesimo anniversario del film è ancora più emozionante". Queste le parole di Debra Turner (68 anni) alla proiezione celebrativa di Tutti insieme appassionatamente (The Sound of Music, di Richard Wise), al teatro Niccolini di Firenze. A rendere omaggio all’indimenticabile musical del 1965 con protagonisti Julie Andrews (nei panni di Maria, l’istitutrice della famiglia von Trapp) e Christopher Plummer (il capitano Georg Ritter von Trapp, vedovo e padre di sette figli), la presenza speciale degli attori che da bambini furono protagonisti dell’opera: oltre a Debra Turner, Angela Cartwright (72 anni), Nicholas Hammond (75), Duane Chase (74) e Kym Karath (66) (Chiarmian Carr e Heather Menzies sono morte fra 2016 e 2017). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Appassionatamente . I bambini del musical tutti insieme 60 anni dopo: "Abbiamo regalato gioia"

In questa notizia si parla di: insieme - appassionatamente - musical - tutti

INNUENDO ACADEMY - TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE Vai su Facebook

Appassionatamente . I bambini del musical tutti insieme 60 anni dopo: Abbiamo regalato gioia; Tutti insieme appassionatamente. Al Niccolini proiezione con il cast; Tutti insieme appassionatamente Domenica 22 dicembre ore 20.40.

Appassionatamente . I bambini del musical tutti insieme 60 anni dopo: "Abbiamo regalato gioia" - In cinque si sono ritrovati a Firenze per una proiezione celebrativa "Giravamo al tempo delle proteste per il Vietnam, clima simile a oggi". Secondo quotidiano.net

Tutti insieme appassionatamente. Al Niccolini proiezione con il cast - Arrivano in città Angela Cartwright, Debra Turner, Nicholas Hammond, Duane Chase e Kim Karath. Lo riporta msn.com