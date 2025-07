tra ambiente e inclusione nuovo giardino didattico alla media ferrari di marina

Tra ambiente e inclusione, la scuola Ferrari di Marina di Massa si apre a un nuovo capitolo verde con l’inaugurazione del giardino didattico inclusivo. Nato dal concorso nazionale ‘Urban Nature’ promosso dal WWF Italia, questo spazio mira a trasformare gli ambienti scolastici in zone accessibili, sostenibili e rigeneranti. Il progetto ha l’obiettivo di coinvolgere studenti, insegnanti e community in un percorso di educazione ambientale e inclusione, promuovendo un futuro più verde e solidale.

E’ stato inaugurato il nuovo giardino didattico inclusivo presso la scuola media ’Ferrari’ di Marina di Massa. Si tratta di un progetto nato nell’ambito del concorso nazionale ’ Urban Nature ’, promosso dal Wwf Italia all’interno dell’iniziativa ’L’impegno delle scuole per il benessere delle nostre città’. L’obiettivo è trasformare gli spazi scolastici in ambienti verdi, accessibili e sostenibili, a beneficio dell’intera comunità. ll progetto ha coinvolto tutte le classi prime della scuola Ferrari ed è stato pensato per essere accessibile a tutti, diventando un modello concreto di educazione ambientale, partecipazione attiva e inclusione sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it