La crescente congestione del traffico a Colonna San Marco sta diventando una vera emergenza per i residenti, già alle prese con la gestione dei rifiuti. La situazione si fa sempre più critica, creando preoccupazioni sulla sicurezza dei pedoni e sulla qualità della vita nel quartiere. È urgente intervenire per trovare soluzioni efficaci che ristabiliscano ordine e sicurezza in questa zona strategica della città.

Sta creando molta preoccupazione la situazione del traffico nella zona di Colonna San Marco per i residenti del quartiere, già preoccupati per il problema legato allo smaltimento dei rifiuti (pochi cassonetti, specie quelli per i rifiuti indifferenziati, spesso inceppati). L’area di primo approdo alla città provenendo da sud registra negli ultimi mesi un aumento significativo delle problematiche legate al traffico, in particolare per l’ alta velocità dei veicoli provenienti da strada di Pescaia che transitano in direzione Massetana e viceversa. "Non ci sono dossi per rallentare la velocità della auto né a nostro avviso una adeguata segnaletica – dice Massimo Resciniti, residente a Colonna San Marco da diversi anni –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Colonna di San Marco, i residenti:: "Troppi pericoli per i pedoni"

