Dove vedere Liverpool-Manchester United e Tottenham-Newcastle in tv e streaming

Bologna, 3 gennaio 2025 – La Premier League è arrivata al giro di boa: questo fine settimana inizierà il girone di ritorno della massima serie inglese, con ilche prosegue la sua marcia verso la vittoria finale. La ventesima giornata promette spettacolo, con due big match che andranno in scena in questo turno di Premier League: alle 13:30 di domani aprirà la giornata la sfida tra, in programma alHostspur Stadium, mentre domenica 5 gennaio alle 17:30 ad Anfield scenderanno in campo, le due squadre più titolate d'Inghilterra.Il primo match della ventesima giornata è quello tra il Tottemham di Postecoglou e ildi Eddie Howe. Gli Spurs hanno tremendamente bisogno di fare punti per alimentare le speranze europee: la classifica li vede addirittura all'undicesimo posto, a otto lunghezze proprio dai Magpies, quinti a quota 32.