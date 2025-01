Tarantinitime.it - Denunciati i pistoleri di Capodanno

Sono circa 10 le persone denunciate dalla Polizia per aver utilizzato una pistola nella notte di San Silvestro. Si tratta di tutti i protagonisti dei video divenuti virali sui social. Lo si apprende da TarantoTodayGentiori e figli immortalati nelle foto "orgoglio", con la pistola in mano, adesso potranno dover rispondere di procurato allarme, detenzione o porto illecito di arma. Molte delle scacciacani infatti, apparse in video, erano sprovviste di tappo rosso.Le denunce, notificate in queste ore dai poliziotti come appreso da TarantoToday, riguardano all'incirca 10 persone, protagonisti di altrettanti video circolati in rete. Tra questi ricordiamo mamma e figlia e anche la coppia che ha deciso di giurarsi amore eterno a suon di colpi.