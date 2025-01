Corrieretoscano.it - Decoro e sicurezza al centro del programma dei lavori pubblici 2025 a Carrara

Leggi su Corrieretoscano.it

improntati allae alper ilnel Comune di. Con il nuovo anno sono numerosi i progetti che andranno a cambiare il volto della città. In particolare, tre di questi riguarderanno: la sostituzione di 23 pensiline per le fermate del trasporto pubblico locale e l’eliminazione delle barriere architettoniche; la realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione in via Ficola; la realizzazione di un nuovo sistema di videosorveglianza ad Avenza e in località Stadio.Per quanto riguarda gli interventi sulle fermate del trasporto pubblico locale l’investimento complessivo da parte del Comune sarà di circa 200mila euro dei quali 85mila saranno destinati all’acquisto di 23 nuove pensiline, mentre circa 120mila saranno destinati non solo per il loro montaggio, ma anche per la sistemazione delle fermate del trasporto pubblico e l’abbattimento delle barriere architettoniche.