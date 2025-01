Metropolitanmagazine.it - Billie Eilish, “Birds Of A Feather” è il brano più ascoltato su Spotify del 2024

IldiOf A, nominato in tre categorie ai prossimi Grammy Awards, è il piùsudel: alle sue spalle Espresso di Sabrina Carpenter.Il singolo estratto dal terzo album Hit Me Hard and Soft ha raggiunto 1,775,172,881 di stream, superando la super hit di Sabrina Carpenter, Espresso a quota 650mila.Of Aè arrivata al secondo posto della classifica britannica e della Billboard Hot 100. Laha concluso la tranche americana del tour, con cinque concerti tenutisi lo scorso dicembre al Kia Forum di Inglewood, in California. In uno dei live nella sua città natale, ha avuto come ospite sul palco Charli XCX, con la quale si è esibita sulle note della loro Guess,nominato ai Grammy 2025 nella sezione Miglior performance duo/gruppo pop.