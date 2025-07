Duplice omicidio Villa Pamphili Kaufmann venerdì in Italia

Un caso sconvolgente scuote l’Italia: venerdì prossimo arriverà a Roma Francis Kaufmann, sospettato di aver commesso un tragico duplice omicidio a Villa Pamphili. La sua sorte si incrocia con una drammatica vicenda che ha scioccato l’opinione pubblica: tra accuse e misteri, il suo ritorno in Italia rappresenta l’ultimo capitolo di una storia intrisa di dolore e suspense. La verità sta per emergere.

(Adnkronos) – Arriverà venerdì prossimo in Italia per essere trasferito in carcere Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi Andromeda, trovate morte a Villa Pamphili, a Roma. Al 46enne americano, al suo arrivo all'aeroporto di Ciampino, gli verrà notificata l'ordinanza di arresto ed entro 5 giorni . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

