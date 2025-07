La droga e i soldi nascosti nel fanale della bici | due denunce e un arresto

Durante un blitz a Novara, la sezione operativa dei carabinieri ha scoperto droga e soldi nascosti in un fanale di bicicletta, portando a due denunce e un arresto. Un’operazione mirata a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti ha svelato un metodo ingegnoso per occultare il traffico. L’intervento dimostra come la lotta alla criminalità si faccia sempre più strategica e determinata. La vicenda evidenzia l'importanza della collaborazione tra forze dell'ordine e cittadini nel mantenere la sicurezza pubblica.

Intervento a Novara della sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Novara durante un servizio per constrastare consumo e spaccio di sostanze stupefacenti. L'accaduto I militari hanno perquisito in via San Francesco d'Assisi due cittadini tunisini che poco prima. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

