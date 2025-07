Fiorentino Sullo l’omaggio della sua terra alla presenza dello Stato

Un tributo toccante alla memoria di Fiorentino Sullo, figura emblematica della nostra terra, prende forma grazie all'iniziativa della Fondazione ‘Fiorentino Sullo’ e del Comune di Avellino. Con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, il 10 luglio alle 12, presso il Santuario del SS. Rosario, si svolgerà un momento di profonda riflessione e commemorazione. Un evento che riafferma l’importanza di preservare le radici e il patrimonio locale.

Per iniziativa della fondazione 'Fiorentino Sullo' e del Comune di Avellino, con l'alto patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministr i, giovedì 10 luglio alle ore 12, presso il Santuario del SS. Rosario, in corso Vittorio Emanuele ad Avellino, giungeranno le spoglie di Fiorentino Sullo e di sua moglie Viretta de Laurentiis, che – dopo la Santa Messa- saranno deposte nel monumento funerario collocato nella parte storica del cimitero di Avellino. Originario di Castelvetere sul Calore, nato a Paternopoli, Fiorentino Sullo ha vissuto gran parte della sua esistenza ad Avellino, città che a lui deve una buona parte dello sviluppo industriale e infrastrutturale, ma anche culturale, Sullo fu deputato alla Costituente, parlamentare per nove legislature, più volte ministro, consigliere di Stato.