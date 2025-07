Prove Invalsi 2025 scuola superiore | su Italiano e Matematica risultati in calo rispetto al 2019 con forti differenze territoriali

Le prove INVALSI 2025 nella scuola superiore hanno evidenziato un preoccupante calo nei risultati di Italiano e Matematica rispetto al 2019, con significative differenze territoriali. Un trend che mette in discussione l’efficacia delle strategie educative e richiede interventi mirati per garantire un futuro più equo e di qualità . La sfida ora è comprendere le cause profonde di queste variazioni e agire prontamente per invertire questa tendenza negativa.

Le prove INVALSI 2025 nella scuola secondaria di secondo grado hanno coinvolto sia il secondo anno che l’ultimo anno delle superiori. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: scuola - prove - invalsi - superiore

Concorso PNRR 2 scuola secondaria: nuove convocazioni prove orali e pratiche [In Aggiornamento] - Il concorso per la scuola secondaria PNRR 2, secondo il Decreto Direttoriale n. 3059/2024, avanza verso la fase cruciale con le nuove convocazioni per le prove orali e pratiche.

Prove Invalsi 2025, scuola superiore: su Italiano e Matematica risultati in calo rispetto al 2019, con forti differenze territoriali; Prove Invalsi 2025, uno studente su due finisce le superiori senza un livello base in italiano e matematica; Il calendario delle Prove INVALSI 2025.

Prove Invalsi 2025, uno studente su due finisce le superiori senza un livello base in italiano e matematica - Si registra una nuova battuta d’arresto negli apprendimenti a scuola dopo la ripresa dell’anno scorso che aveva fatto ben sperare. Da ilsole24ore.com

Scuola, Invalsi: scende la dispersione, ma gli studenti peggiorano in italiano e in matematica - Un terzo degli alunni di seconda elementare non raggiunge il livello base. Scrive repubblica.it