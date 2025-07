Giro d’Italia femminile anche a Santarcangelo previste modifiche alla circolazione

Prepariamoci a vivere un’emozionante giornata di ciclismo a Santarcangelo: la sesta tappa del Giro d’Italia Women attraverserà il nostro territorio venerdì 11 luglio, portando spettacolo e passione. Per consentire lo svolgimento della gara, sono previste modifiche alla circolazione e misure di sicurezza. Restate aggiornati per scoprire come godervi al meglio questo evento unico nel suo genere, che promette di regalare grandi emozioni agli appassionati e alle famiglie.

La sesta tappa del Giro d’Italia Women passerà anche a Santarcangelo nella mattinata di venerdì 11 luglio. La partenza della gara è prevista da Bellaria Igea Marina intorno alle 10.30, con transito poco prima delle 11 lungo la via Emilia, via Costa e via dell’Uso. Per consentire lo svolgimento. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

