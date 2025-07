Sbarchi record a Creta Atene blocca le richieste d’asilo Mitsotakis | Saranno tutti arrestati

Gli sbarchi record a Creta e le restrizioni di Atene segnano una svolta cruciale nella gestione dei migranti, con il governo greco pronto a sospendere temporaneamente le richieste d’asilo. Mentre l’UNHCR segnala oltre 16.800 arrivi quest’anno, le autorità mirano a contenere il flusso e rafforzare le proprie frontiere. Ma cosa significherà tutto questo per i migranti e l’Europa? La risposta si sta delineando nel confronto tra solidarietà e sicurezza.

“Il passaggio verso la Grecia si sta chiudendo”, ha detto il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, annunciando che il governo informerà la Commissione europea che sta procedendo con un provvedimento legislativo per sospendere per 3 mesi le procedure di asilo per i migranti che arrivano in Grecia dal Nord Africa via mare. Secondo l’ Unhcr, dall’inizio dell’anno sono arrivati in Grecia via mare 16.848 migranti, 7.135 dei quali a Creta che negli ultimi giorni ha visto un record di sbarchi, con 1.400 arrivi in soli due giorni, tra domenica e lunedì. Motivo in più per inviare, martedì 8 luglio, il ministro degli interni Thanos Plevris in Libia, insieme agli omologhi di Malta e Italia, tutti parte del team europeo guidata dal commissario Ue Magnus Brunner. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it