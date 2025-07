Swiatek in semifinale a Wimbledon | sconfitta la Samsonova in due set

Iga Swiatek rompe finalmente il tabù e conquista per la prima volta in carriera la semifinale a Wimbledon, superando in due set la temuta russa Samsonova. La campionessa polacca dimostra tutta la sua determinazione e talento, segnando un traguardo importante nel suo percorso sui campi londinesi. Ora, con il sogno di raggiungere la finale sempre più vicino, Swiatek si prepara ad affrontare una sfida cruciale: chi sarà il suo prossimo avversario?

La Swiatek non fa sconti e approda in semifinale anche a Wimbledon dopo aver battuto la russa Samsonova: è la prima volta per lei in carriera. Per la prima volta in carriera Iga Swiatek si è qualificata in semifinale a Wimbledon, superando ai quarti la russa Samsonova in due set: ecco il punteggio e chi incontrerà al prossimo turno. Swiatek rompe un tabù e non sbaglia a Wimbledon: conquista la semifinale. Iga Swiatek solamente a Wimbledon non aveva mai conquistato la semifinale ma stavolta non ha commesso passi falsi e in due set ha superato Ljudmila Samsonova con il punteggio di 6-2 7-5. Un secondo set più sofferto, in cui però l’ex n. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: swiatek - semifinale - wimbledon - samsonova

Tennis, prima semifinale al Roland Garros: Sabalenka contro Swiatek - Siamo nel vivo del Roland Garros 2025, e la prima semifinale promette scintille! Aryna Sabalenka sfiderà la campionessa in carica Iga Swiatek, in un match che potrebbe ridefinire le gerarchie del tennis femminile.

Definito il quadro dei quarti femminili di #Wimbledon Chi andrà avanti? Vai su Facebook

Swiatek in semifinale a Wimbledon: sconfitta la Samsonova in due set; Iga Swiatek rompe il tabù: è in semifinale! Attende la vincente di Andreeva-Bencic; Wimbledon, Swiatek in semifinale: piegata Samsonova.

Wimbledon: Swiatek finalmente in semifinale. Samsonova troppo tesa e fallosa si arrende in due set - Wimbledon | La polacca conquista la nona semifinale Slam, la prima sull'erba di Londra, nonostante una prestazione non brillante. Scrive ubitennis.com

Swiatek in semifinale a Wimbledon: sconfitta la Samsonova in due set - La Swiatek non fa sconti e approda in semifinale anche a Wimbledon dopo aver battuto la russa Samsonova: è la prima volta per lei in carriera. Da sportface.it