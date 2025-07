Scontro tra auto e camion 40enne estratta dalle lamiere

Un drammatico incidente a Cicciano lascia una 40enne intrappolata tra le lamiere di un’auto ribaltata dopo uno scontro violento con un camion. La corsa si è conclusa su un terreno agricolo, ma il coraggio dei vigili del fuoco ha fatto la differenza, permettendo di mettere in salvo la donna ferita. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale la prudenza sulla strada e l’intervento tempestivo delle forze dell'ordine.

