Fuma la sigaretta elettronica in aereo e prende in giro le famiglie che protestavano | arrestata passeggera

Un volo Jetstar da Port Vila a Sydney si trasforma in scena di tensione quando una passeggera fuma la sigaretta elettronica in aereo, prendendo in giro le famiglie che protestano. La sua condotta provocatoria ha portato all'intervento della Polizia Federale Australiana, applaudita dai passeggeri per aver ripristinato l’ordine. Un episodio che mette in luce quanto la disciplina a bordo sia fondamentale per la sicurezza e il rispetto reciproco.

I passeggeri di un volo Jetstar hanno accolto con applausi l’intervento della Polizia Federale Australiana che ha scortato fuori dall’aereo una giovane donna. La passeggera, secondo quanto riportato, aveva utilizzato una sigaretta elettronica durante il volo da Port Vila, Vanuatu, a Sydney e avrebbe risposto con atteggiamento provocatorio alle famiglie che avevano espresso il loro disappunto. L’episodio è avvenuto sabato sera scorso, subito dopo l’atterraggio, quando gli agenti sono saliti a bordo e hanno fatto scendere la donna sotto gli occhi di tutti i presenti. Affiancata da tre agenti, la donna è stata vista camminare con sicurezza lungo il corridoio, salutando gli altri passeggeri e sorridendo alle telecamere mentre filmava il momento con il suo telefono. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fuma la sigaretta elettronica in aereo e prende in giro le famiglie che protestavano: arrestata passeggera

