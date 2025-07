Esplosione del distributore a Roma c’è la prima vittima Il 67enne Franco Ercoli era un dipendente dell’ENI

Una tragedia scuote Roma: un'esplosione presso un distributore di benzina in via dei Gordiani ha causato la tragica morte di Claudio Ercoli, 67 anni, dipendente Eni e responsabile della stazione. La scena, segnata da un grave incendio, ha suscitato shock e interrogativi sulla sicurezza nelle aree di servizio. Quello che ancora si indaga è come prevenire simili incidenti e proteggere i lavoratori.

Claudio Ercoli, 67 anni, dipendente dell'area di servizio Eni in via dei Gordiani, è morto a causa delle gravi ustioni riportate in seguito a una doppia esplosione avvenuta presso la stazione di servizio. Il decesso, avvenuto oggi, è stato confermato dalla Questura di Roma e dalla ASL Roma 2, che ha seguito il caso. L'incidente e le gravi ferite. Claudio Ercoli, che ricopriva il ruolo di responsabile della stazione di servizio Eni, era rimasto gravemente ferito a causa di un'esplosione che aveva coinvolto una cisterna carica di GPL. La sua condizione era stata definita critica sin dall'inizio, con ustioni che avevano interessato circa il 55% del suo corpo.

