Hotel Milano Scala nuova gestione con i fratelli Bonaccorsi di LùBar | la trattativa per riaprire l’albergo

In un vibrante ritorno alla vita, l'Hotel Milano Scala potrebbe presto riaprire sotto una nuova gestione, segnando un capitolo importante nell'espansione di LùBar, famoso per il suo punto di riferimento nella Galleria d’Arte Moderna. Con i fratelli Bonaccorsi alla guida, questa operazione rappresenta un’opportunità unica di reinventare lo storico albergo milanese e di rafforzare il legame tra arte, stile e accoglienza. Il futuro di questo iconico spazio si prospetta entusiasmante e ricco di novità.

Milano – Non ci sono ancora intese formalizzate o accordi nero su bianco, ma l'Hotel Milano Scala potrebbe riaprire in futuro con una nuova gestione che segnerebbe una tappa nel percorso di espansione di LùBar, che ha il suo locale simbolo nella Galleria d'Arte Moderna (Gam) in via Palestro. L'operazione, se dovesse andare in porto, segnerebbe il debutto nel ramo hotel (mettendo una bandierina in via dell'Orso, a Brera) per il progetto di street food creato in Sicilia, nel 2013, da Lucilla, Lucrezia e Ludovico Bonaccorsi, figli della stilista Luisa Beccaria. Un'operazione che vede in gioco anche il futuro dei 21 dipendenti (19 a tempo indeterminato e 2 a termine) che lavoravano nello storico hotel 4 stelle chiuso nei giorni scorsi, con uno strascico di proteste sindacali.