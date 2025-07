Femminicidio ok in Commissione al ddl del governo | ma il reato viene riscritto da un emendamento

La Commissione Giustizia del Senato dà il via libera unanime al ddl sul femminicidio, ma inaspettatamente il reato viene riscritto da un emendamento. Un passo importante nella lotta contro la violenza di genere, che ora si arricchisce di nuove sfumature normative. La modifica apre nuovi scenari e solleva interrogativi su come sarà applicata la legge, determinando un cambiamento cruciale nel contrasto alla violenza contro le donne. Resta da vedere come questa rivoluzione legislativa si tradurrà nella realtà quotidiana.

Via libera della Commissione Giustizia del Senato al disegno di legge del governo che introduce il reato di femminicidio. L’ok è arrivato all’unanimità nel primo pomeriggio di mercoledì, con la conclusione del voto sugli emendamenti. Rispetto al testo varato a marzo dal Consiglio dei ministri, però, la nuova norma prevista al nuovo articolo 577-bis del codice penale è stata riscritta e ora recita così: “Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali, è punito con la pena dell’ ergastolo “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio, ok in Commissione al ddl del governo: ma il reato viene riscritto da un emendamento

In questa notizia si parla di: femminicidio - commissione - governo - reato

#femminicidio @fanpage.it ? La maggioranza di governo riscrive la norma sul femminicidio e prova a darle contorni più definiti: le relatrici del disegno di legge, la presidente della Commissione Giustizia al Senato Giulia Bongiorno (Lega) e la sen Vai su Facebook

Femminicidio, ok in Commissione al ddl del governo: ma il reato viene riscritto da un emendamento; Intercettazioni, i reati di violenza sulle donne esclusi dal limite dei 45 giorni: ok del governo agli…; Prevenzione, non repressione.

Intercettazioni, i reati di violenza sulle donne esclusi dal limite dei 45 giorni: ok del governo agli emendamenti - Via libera del governo agli emendamenti per escludere i reati di violenza sulle donne dal limite dei 45 giorni per le intercettazioni ... Secondo ilfattoquotidiano.it

“Reato di femminicidio: è solo una norma spot, repressiva e inefficace” - Silvia Tordini Cagli, professoressa associata all’Università di Bologna, dove insegna Diritto pena ... ilfattoquotidiano.it scrive