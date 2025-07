Roma esplosione al distributore Gpl | morto uno dei feriti

Tragedia a Roma: l’esplosione al distributore di Gpl ha causato la morte dell’ispettore Eni Claudio Ercoli, gravemente ustionato durante l’incidente. Una perdita che scuote l’intera comunità e solleva profonde riflessioni sulla sicurezza. La procura ha aperto un’indagine con ipotesi di omicidio colposo, per fare luce sulle cause di questa drammatica tragedia. Rimaniamo vicini alle vittime e alle loro famiglie in un momento così difficile.

L’ispettore Eni Claudio Ercoli, rimasto gravemente ustionato nell’esplosione di venerdì di distributore di Gpl alla periferia di Roma, è morto questa notte. Il tecnico, 67 anni, aveva riportato ustioni su oltre la metà del corpo ed era considerato il ferito più grave. L’ipotesi iniziale di reato di lesioni gravissime, dopo il decesso di Ercoli, verrà rubricata con quella più grave di omicidio colposo. Rimane invece invariata quella di disastro colposo. Intanto i due agenti coinvolti nell’incidente sono ancora in prognosi riservata. Claudio Ercoli nella giornata di ieri era stato sottoposto a un complesso intervento di innesto di cute omologa. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Roma, esplosione al distributore Gpl: morto uno dei feriti

