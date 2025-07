Testimoni preparati a tavolino | così l’ex sindaco avrebbe orchestrato le false deposizioni

In un caso che scuote le fondamenta di Sannicola, emergono accuse di testimonianze preparate a tavolino e false deposizioni orchestrate dall’ex sindaco Cosimo Piccione. Questa spinosa inchiesta, che ha portato all’arresto delle prime figure di rilievo, mette sotto i riflettori la serietà del sistema giudiziario locale. L'intera comunità si interroga su quanto sia stato manipolato e sulla strada per la verità che si sta delineando.

SANNICOLA - Tra le accuse che hanno aperto le porte del carcere all’ex sindaco e vicesindaco di Sannicola Cosimo Piccione c’è quella di corruzione in atti giudiziari commessa, secondo la sostituta procuratrice Patrizia Ciccarese, nel processo per mobbing ai danni della funzionaria del settore. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: sindaco - testimoni - preparati - tavolino

Testimoni “preparati a tavolino”: così l’ex sindaco avrebbe orchestrato le false deposizioni.

Tavolino selvaggio, Corsetto: "Sindaco non subisca pressioni" - RomaToday - Tavolino selvaggio, Corsetto: "Sindaco non subisca pressioni" "Che il Comune non faccia come già accaduto con l'ordinanza antialcol" Comitato Movida sicura 07 dicembre 2012 17:26 ... romatoday.it scrive

Tavolino selvaggio, pugno duro del sindaco - Corriere Roma - «Chi non rispetta le regole dell' occupazione di suolo pubblico - Come scrive roma.corriere.it