Esplosione a Roma è morto uno dei feriti più gravi | Claudio Ercoli aveva 67 anni Ora nel fascicolo entra l’omicidio colposo

È morto uno dei feriti più gravi dell’ esplosione della cisterna di gpl in via dei Gordiani a Roma. L’uomo aveva riportato ustioni di terzo grado sul 55% del corpo. La notizia del decesso è stata comunicata «con profondo rammarico» dalla Asl Roma 2, che ha spiegato che l’uomo era stato sottoposto nella giornata di ieri a un complesso intervento di innesto di cute omologa. Morto Claudio Ercoli, uno dei feriti più gravi dell’esplosione di Roma. La vittima è Claudio Ercoli, responsabile della stazione di servizio che subito dopo l’esplosione era stato soccorso dai carabinieri insieme a un altro ferito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Esplosione a Roma, è morto uno dei feriti più gravi: Claudio Ercoli aveva 67 anni. Ora nel fascicolo entra l’omicidio colposo

