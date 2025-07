Carlo Ancelotti condannato a un anno di carcere dopo aver evaso le tasse per quasi 400mila euro

Il mondo del calcio è scosso da una notizia inaspettata: Carlo Ancelotti, uno dei simboli del calcio internazionale, è stato condannato a un anno di carcere per evasione fiscale. L’allenatore del Brasile si trova ora al centro di un caso che ha suscitato scalpore, evidenziando come anche le star più amate possano trovarsi coinvolte in controversie legali. Il processo mette in luce le sfide e le ombre dietro la gloria. Continua a leggere.

L'allenatore del Brasile era finito sotto processo a causa di una frode fiscale. Ancelotti è stato condannato a un anno di carcere per aver evaso quasi 400 mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ancelotti - condannato - anno - carcere

Carlo Ancelotti condannato a un anno di carcere dopo aver evaso le tasse per quasi 400mila euro; Per Carlo Ancelotti chiesti 4 anni e 9 mesi di carcere e oltre 3 milioni per frode dal pm di Madrid; Ancelotti a processo mercoledì a Madrid per frode da un milione.

