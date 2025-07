Da Rubano alla Calabria passando per Cipro e Garlasco | una puntata di Politicamente Scorretto tra memoria media e futuro della radio

Da rubano alla Calabria passando per Cipro e Garlasco, una puntata di Politicamente Scorretto ha attraversato memoria, media e futuro della radio. Un collegamento in diretta tra Rubano e la Calabria ha dato vita a un dibattito intenso, coinvolgendo il noto giornalista Massimo Martire. Tra riflessioni e provocazioni, il programma ha dimostrato ancora una volta il suo ruolo di piattaforma per le questioni più scottanti del nostro tempo, aprendo nuovi spazi di discussione e confronto.

Un collegamento in diretta tra Rubano e la Calabria ha dato vita oggi a una puntata particolarmente intensa di Politicamente Scorretto, il programma condotto da Domenico Nardo, voce tra le più riconoscibili dell’etere calabrese. In collegamento, il giornalista Massimo Martire, volto noto della tv italiana e direttore artistico delle radio del Gruppo Canale Italia, ha condiviso spunti, riflessioni e provocazioni su temi di grande attualità . Il ponte radio tra Nord e Sud si è trasformato in un dialogo serrato tra due professionisti che, pur operando in contesti geografici differenti, condividono la stessa attenzione per i temi scomodi, per le narrazioni dimenticate e per la necessità di fare informazione con profondità . 🔗 Leggi su Laprimapagina.it