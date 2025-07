Tumore al polmone Fischetto J&J MedTech | Diagnosi precoce per salute e sostenibilità Ssn

Il tumore al polmone rappresenta una delle sfide più impegnative della medicina moderna, ma l’innovazione tecnologica apre nuove speranze di diagnosi precoce e trattamento efficace. Johnson & Johnson MedTech si impegna a portare avanti questa lotta, sviluppando soluzioni all’avanguardia che possono fare la differenza nella vita dei pazienti. La ricerca costante e la collaborazione tra esperti sono fondamentali per un futuro più sostenibile e salubre.

"Il nostro impegno come azienda leader è quello di continuare a portare nuova tecnologia, sempre più all'avanguardia, per il trattamento chirurgico delle forme di tumore al polmone". Così Gabriele Fischetto, presidente e amministratore delegato di Johnson&Johnson MedTech Italia, partecipando oggi al convegno 'Lung Cancer Screening European Expert Summit', promosso dall'azienda ospedaliera San Camillo .

Tumore al polmone, Fischetto (J&J MedTech): Diagnosi precoce per salute e sostenibilità Ssn.

