TFA Sostegno la Regione Sardegna supporta i docenti ammessi con un contributo di 2mila euro

La Regione Sardegna dimostra il suo impegno per il futuro dell’istruzione supportando i docenti di sostegno. Con un investimento di 1,35 milioni di euro previsto dalla Legge di stabilità 2025, riconosce il valore di chi si dedica all’inclusione scolastica, offrendo un contributo di 2mila euro agli ammessi ai Corsi TFA sostegno didattico. Un’azione concreta per rafforzare il sistema educativo e valorizzare i nuovi insegnanti.

Con la Legge di stabilità per il 2025, la Regione Sardegna ha previsto un investimento pari a un milione e 350 mila euro destinato agli aspiranti insegnanti di sostegno che parteciperanno ai Corsi di TFA sostegno didattico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: sostegno - regione - sardegna - euro

Enti locali, Messina: "Dalla Regione sostegno a aree urbane funzionali e aree interne" - La Regione Siciliana, attraverso l’assessorato alle Autonomie locali, offre supporto agli enti locali di Messina per attuare interventi strategici sulle aree urbane funzionali e interne.

Todde, Meloni e Cuccureddu intervengono al convegno di Confartigianato sulle misure regionali a sostegno delle imprese sarde La Regione Sardegna investe 30 milioni di euro per sostenere oltre 30mila imprese artigiane e 60mila lavoratori. Tra le iniziativ Vai su Facebook

L'assessore #Spanedda annuncia un finanziamento annuale dalla #RegioneSardegna di oltre 30 milioni di euro per le Province e le Città metropolitane, consolidando il nuovo assetto istituzionale Vai su X

TFA Sostegno, la Regione Sardegna supporta i docenti ammessi con un contributo di 2mila euro; La Regione Sardegna stanzia 1,3 mln per gli aspiranti insegnanti di sostegno; La Regione scommette sugli insegnanti di sostegno: contributo di 2mila euro a chi si iscrive al corso.

La Regione Sardegna stanzia 1,3 mln per gli aspiranti insegnanti di sostegno - CAGLIARI (ITALPRESS) – La Regione Sardegna per la prima volta stanzia un importante finanziamento da destinare agli aspiranti insegnanti di sostegno: con la Legge di stabilità, per l’anno 2025, sono ... Segnala msn.com

La Regione Sardegna approva il nuovo piano d’investimenti per le imprese - CAGLIARI (ITALPRESS) – La Giunta regionale della Sardegna ha approvato in via definitiva le Direttive di attuazione per il sostegno alle imprese attraverso i Piani di Investimento (PI), previste nell’ ... msn.com scrive