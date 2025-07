Atletica Tebogo illumina Brescia | Tortu e Ali si rilanciano Incroci da urlo per Simonelli e Carmassi

Il Meeting di Brescia, in programma martedì 15 luglio allo Stadio Gabre Gabric, promette uno spettacolo mozzafiato con protagonisti di calibro internazionale. Il celebre atleta tebogo illuminerà la pista nei 200 metri, mentre Tortu e Ali si sfideranno in incroci da urlo, dando vita a un confronto emozionante tra campioni. Un evento imperdibile che catturerà l’attenzione di appassionati e curiosi, lasciando il segno nel cuore dell’atletica italiana e globale.

Si preannuncia grande spettacolo al Meeting di Brescia, che andrà in scena martedì 15 luglio allo Stadio Gabre Gabric. Riflettori puntati sui 200 metri, dove vedremo all’opera il botswano Letsile Tebogo: il Campione Olimpico di Parigi 2024 sul mezzo giro di pista vorrà confermarsi ad alti livelli dopo il sublime 19.76 corso in Diamond League a Eugene (miglior prestazione mondiale stagionale) e incrocerà tra gli altri gli italiani Filippo Tortu (fresco di trionfo agli Europei a squadre) e Chituru Ali (in attesa di un rilancio). Sui 100 metri femminili, invece, spiccano l’eterna ivoriana Mariee Josée Ta Lou-Smith (10. 🔗 Leggi su Oasport.it