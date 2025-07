Goodbye Mr Fognini

Dopo una carriera ricca di emozioni, vittorie e sfide, Fabio Fognini saluta il mondo del tennis con un sorriso e il cuore colmo di ricordi. La sua spontaneità e passione hanno lasciato un’impronta indelebile nel panorama sportivo italiano e internazionale. Ora, l’addio ufficiale segna la fine di un’epoca. Un capitolo si chiude, ma il suo spirito continuerà a vivere tra le mille storie che ci ha regalato.

"Goodbye, to everybody. E' stato un viaggio bellissimo". Un Fabio Fognini sorridente ma emozionato arriva nella sala stampa di Wimbledon e davanti ai giornalisti annuncia il ritiro ufficiale dal circuito.

