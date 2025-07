Mauro Coruzzi di nuovo ricoverato la foto in ospedale | si sottoporrà a un intervento al cuore

Mauro Coruzzi, noto come Platinette, si trova di nuovo in ospedale per un delicato intervento al cuore. La sua scelta di condividere la foto su Instagram ha toccato il cuore dei fan, che lo sostengono in questa difficile sfida. Dopo aver affrontato due ictus negli ultimi anni, l'intervento mira a prevenire futuri rischi e a garantire il suo benessere. La sua forza e determinazione sono fonte di ispirazione per tutti. Continua a leggere.

Mauro Coruzzi di nuovo ricoverato. Con una foto pubblicata su Instagram, il noto opinionista tv (in arte Platinette) ha fatto sapere di essere in ospedale e in attesa di sottoporsi a un intervento chirurgico. Stando alla foto, sarebbe un'operazione al cuore per prevenire l'ictus, che l'ha colpito già due volte negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

