Nba 2k26 svela gli atleti di copertura di ogni edizione con una novità esclusiva

NBA 2K26 svela i volti delle sue copertine, ognuna dedicata a leggende e stelle emergenti del basket. Queste edizioni speciali celebrano la diversità e il talento, offrendo ai giocatori un’esperienza unica e coinvolgente. Con quattro versioni esclusive, il gioco promette di catturare l’essenza dello sport e soddisfare la passione dei fan. Preparatevi a scoprire chi saranno i protagonisti di questa nuova avventura cestistica!

La presentazione delle diverse copertine di NBA 2K26 ha portato alla luce le personalità che rappresenteranno le varie edizioni del videogioco, confermando ancora una volta l'importanza di scelte mirate per celebrare i protagonisti più influenti del basket moderno. Con quattro versioni ufficiali in uscita, ciascuna con un'icona distinta, il gioco si distingue per la varietà e l'attenzione ai dettagli, offrendo ai fan molteplici possibilità di scelta. le edizioni di nba 2k26 e i loro protagonisti. la copertina della standard edition: shai gilgeous-alexander. Il volto principale della Standard Edition è Shai Gilgeous-Alexander, uno dei nomi più rilevanti nel panorama attuale del basket.