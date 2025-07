Musica le Divas inaugurano la settimana romana di ‘Dolce & Gabbana’

Roma si prepara a vivere un incanto senza tempo: il 12 luglio, via Veneto si trasformerà nella cornice della settimana di eventi di Dolce & Gabbana, inaugurata con la magistrale esibizione delle Divas – Italian Sopranos. Un connubio tra musica e stile che promette di catturare i cuori, facendo rivivere l’essenza della 'Dolce Vita'. Preparatevi a essere trasportati in un mondo di eleganza e passione, perché questa serata segnerà l’inizio di un’indimenticabile esperienza romana.

(Adnkronos) – L'atmosfera magica e senza tempo della 'Dolce Vita' prenderà vita a Roma in occasione della settimana di eventi di Dolce & Gabbana, che verranno inaugurati in via Veneto il 12 luglio alle 21 dall' esibizione de Le Divas – Italian Sopranos. Il quartetto crossover femminile, riconosciuto a livello internazionale, aprirà i festeggiamenti con . L'articolo Musica, le Divas inaugurano la settimana romana di ‘Dolce & Gabbana’ proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: dolce - musica - divas - inaugurano

Olimpiadi del Cuore: risate con Conti e Panariello, la musica di Anna Tatangelo (in dolce attesa) e Fabrizio Moro - L’estate si infiamma a Forte dei Marmi con “Olimpiadi del Cuore”, un evento all’insegna di allegria, musica e comicità.

Musica, le Divas inaugurano la settimana romana di 'Dolce & Gabbana'.

Musica, le Divas inaugurano la settimana romana di 'Dolce & Gabbana' - L'atmosfera magica e senza tempo della 'Dolce Vita' prenderà vita a Roma in occasione della settimana di eventi di Dolce & Gabbana, che verranno inaugurati in via Veneto il 12 luglio alle 21 dall' esi ... Lo riporta adnkronos.com