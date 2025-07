Calciomercato Inter Biasin dice la sua | ecco cosa servirebbe alla squadra di Chivu nella prossima stagione di Serie A

Il calciomercato dell'Inter entra nel vivo, con Biasin che dice la sua e svela gli obiettivi chiave per la prossima stagione. La squadra di Chivu lavora con attenzione e ambizione, puntando a rinforzarsi soprattutto in attacco e a definire il futuro di Taremi. Mentre le voci si rincorrono, il club nerazzurro mantiene alto il focus sugli obiettivi concreti, pronto a sorprendere i tifosi con mosse strategiche e decisive.

Calciomercato Inter, caccia a un trequartista: si pianifica l’attacco in attesa di conoscere quale sarĂ il futuro di Taremi. In casa nerazzurra si lavora con discrezione, ma con estrema chiarezza sugli obiettivi del Calciomercato Inter. Le voci circolate nelle ultime ore su presunti interessamenti per vari attaccanti, pur coinvolgendo nomi suggestivi, non trovano riscontri concreti nella strategia attuale del club di Viale della Liberazione. La prioritĂ al momento, stando a quanto riportato da Fabrizio Biasin su X, non è un nuovo centravanti, bensì un giocatore con caratteristiche da trequartista. 🔗 Leggi su Internews24.com