Brindisi Fc | ok alla domanda di ammissione in Serie D

Il Brindisi Fc festeggia un importante traguardo: la Co.Vi.So.D ha espresso parere favorevole per l’ammissione in Serie D nella stagione 2025-26. Un risultato che apre nuove sfide e opportunità, rafforzando il legame tra club, tifosi e comunità. Con questa approvazione, il nostro cammino verso traguardi sempre più ambiziosi si fa ancora più solido: un passo fondamentale verso un futuro di successi e crescita.

BRINDISI Il Brindisi Fc comunica con soddisfazione che la Co.Vi.So.D (Commissione di viigilanza sulle società dilettantistiche) ha espresso parere favorevole in merito alla domanda di ammissione al Campionato di Serie D per la stagione sportiva 2025-26. Il via libera della Commissione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Sono quindici le richieste di ammissione al campionato di Serie D 2025/2026 pervenute al Dipartimento Interregionale alla chiusura dei termini per i ripescaggi alle ore 14 di oggi. La Co.Vi.So.D entro il 14 Luglio, esaminate le documentazioni prodotte dalle so Vai su Facebook

